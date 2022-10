Subtítulos en español, ahora en un escenario de Seattle cerca de usted

“I can’t believe anyone’s out in that deluge”, le dice a Celestina cuando se encuentran. “They’re calling it the storm of the century”.

Mientras el actor de Seattle Myles Joseph Romo interpreta el diálogo de Aníbal en una matiné de la obra Cloud Tectonics en 12th Avenue Arts en Seattle, aparecen letras blancas en una pantalla a la izquierda del escenario: “No puedo creer que haya alguien afuera en este diluvio. Lo están llamando la tormenta del siglo”.

La traducción al español no está incluida en la acotación de esta obra de realismo mágico de 1995 del dramaturgo puertorriqueño José Rivera. Se trata de un aporte de Sound Theatre Company de Seattle, como parte de una iniciativa de subtítulos en español en colaboración con el Book-It Repertory Theatre de Seattle, un proyecto destinado a ofrecer mayor acceso a la obra al público de habla hispana.

Sound Theatre ofrece subtítulos en español para cuatro representaciones de Cloud Tectonics (en coproducción con la organización teatral local Earthseed), incluyendo la última presentación (15 de octubre a las 7:30 p. m.) en 12th Avenue Arts. En el Seattle Center, Book-It presenta la obra In the Time of the Butterflies, una adaptación por la dramaturga Caridad Svich de la novela En el tiempo de las mariposas de la autora dominicana-americana Julia Álvarez, que narra la célebre resistencia de las hermanas Mirabal a la dictatura Trujillo en la República Dominicana. Book-It provee subtítulos en español para dos representaciones de In the Time of the Butterflies (hasta el 16 de octubre, con subtítulos el 15 de octubre a las 2 p. m. en el Center Theatre).

Los sobretítulos son frecuentes en la ópera, con traducciones que aparecen arriba del escenario, y subtítulos en inglés para personas sordas y con discapacidad auditiva comienzan a aparecer en algunos teatros, aunque el progreso es lento. Sin embargo, las iniciativas de subtitulación en español de obras de teatro son poco comunes en EE. UU.

Si bien Seattle tiene una larga historia de teatro bilingüe, gracias a grupos teatrales comunitarios tales como eSe Teatro y un fuerte número de dramaturgos y productores latinos locales, el proyecto conjunto de Sound Theatre y Book-It es probablemente la primera vez que grupos teatrales locales ofrecen subtítulos en español. Esta iniciativa posiciona a las organizaciones al frente de un esfuerzo a nivel nacional por ofrecer mayor acceso a las obras de teatro para audiencias que hablan distintos idiomas, comunidades migrantes y personas de color.

“Crear un espacio para otros idiomas, inclusive si no los entiendes, es un paso agigantado para nuestra ciudad”, explica Ana María Campoy, directora de In the Time of the Butterflies. “Es además un paso para las organizaciones dedicadas a las artes reconocer a las comunidades que han ignorado, y comenzar a hacer verdaderos esfuerzos por servirlas y darles la bienvenida”.